Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçedeki bazı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan K.K, Ardanuç Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Artvin Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Esnafın ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtları izlenerek kimliği belirlenen K.K, sırt çantasında bir miktar para, ziynet ve elektronik eşya ile Cehennem Deresi Kanyonu mevkisinde yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.