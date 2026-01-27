Habertürk
Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:49
        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
        Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı esnafın iş yerlerinin soyulduğu ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

        Kimliği belirlenen şüpheli K.K, Cehennem Deresi kanyonu mevkisinde gözaltına alındı.

        Sırt çantasında bir miktar para, ziynet ve elektronik eşya ele geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

