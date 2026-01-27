Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı esnafın iş yerlerinin soyulduğu ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Kimliği belirlenen şüpheli K.K, Cehennem Deresi kanyonu mevkisinde gözaltına alındı. Sırt çantasında bir miktar para, ziynet ve elektronik eşya ele geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

