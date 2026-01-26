Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, 2025'te gerçekleştirilen istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları aktardı.

        Ertürk, istihdam programlarıyla 2025'te 1890 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini belirtilerek, "İşyeri ziyaret programları kapsamında 1680 işveren ziyareti gerçekleştirdik. İşverenlere kurum hizmetlerimiz hakkında bilgi verilerek, açık iş talepleri alınmıştır. Eğitim öğretim kurumu ziyareti kapsamında 37 okul ziyareti gerçekleşmiş olup 8 grup görüşmesi ile 427 öğrenciye meslek danışmanlığı yapılmıştır." dedi.

        Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Vekili Hüseyin Küçük, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile kurul üyeleri katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan
        Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan
        Artvin-Şavşat Karayolu'nda heyelan
        Artvin-Şavşat Karayolu'nda heyelan
        Artvin'de yasa dışı avcılığa geçit yok
        Artvin'de yasa dışı avcılığa geçit yok
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" düzenlendi
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de kar şenliği renkli görüntülere sahne oldu
        Artvin'de kar şenliği renkli görüntülere sahne oldu
        Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Köyde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi