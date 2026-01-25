Habertürk
        Artvin Haberleri

        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" düzenlendi

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        25.01.2026 - 17:23
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" düzenlendi
        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "Kar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Artvin Valiliği koordinesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğünce kentin kış ayında doğal güzelliklerinin tanıtılması için düzenlenen şenliğe çok sayıda kişi katıldı.

        Şenlik kapsamında halk oyunları, bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi, kar üstü karakucak güreşleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.

        Artvin İl Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de farkındalık oluşturmak amacıyla teleferikte mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasına yönelik tatbikat yaptı.

        Teleferikte asılı kalan kişi, AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Öte yandan soğuk havaya rağmen şenliğe katılanlara çay, salep ve çorba ikramında bulunuldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atabarı Kayak Merkezi'nin kış turizmi noktasında kentin en önemli merkezi olduğunu söyledi.

        Amaçlarının kenti ve kayak merkezini tanıtmak olduğunu ifade eden Kara, "Karadeniz'deki, Türkiye'deki tüm insanlara tanıtmak, bu doğal harikası güzide tesisimizin bilinirliğini artırma hedefindeyiz. Daha önce de kısmi anlamda festivallerimiz olmuş. Yalnız bununla biz gelenekselleşmesi adına startı vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl bu festival devam ediyor olacak. Daha geniş katılımla, içini daha efektif faaliyetlerle donatarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Etkinlikte çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini dile getiren Kara, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Kara, tesisinin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

