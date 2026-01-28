Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Ticaret Borsası heyeti Sarp'ta ziyaretler gerçekleştirdi

        Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kağan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Ticaret Borsası heyeti Sarp'ta ziyaretler gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kağan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'ı ziyaret etti.

        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, makamında bir araya geldiği Ayaz'la sınır ticareti ve bölge ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Borsanın kurumsal yapısı ve çalışmalara ilişkin Ayaz'a bilgi aktaran Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın ticari potansiyeline dikkati çekti.


        Ayaz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Sarp Sınır Kapısı'nın bölge ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Ayaz, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

        Heyet, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Başaran'a da ziyaret gerçekleştirdi.


        Gümrük sahasındaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında heyet üyelerine bilgi veren Başaran, ticaretin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Artvin'de uyuşturucu operasyonu
        Artvin'de uyuşturucu operasyonu
        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına a...
        Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına a...
        Artvin'de kafedeki hırsızlık anı kamerada Ardanuç ilçesinde 4 işyerine gire...
        Artvin'de kafedeki hırsızlık anı kamerada Ardanuç ilçesinde 4 işyerine gire...
        Sahara Geçidi'nde buzlanma kazaya neden oldu Kaza nedeniyle uzun araç kuyru...
        Sahara Geçidi'nde buzlanma kazaya neden oldu Kaza nedeniyle uzun araç kuyru...
        Artvin'de mandalina bereketi torpidoya taştı
        Artvin'de mandalina bereketi torpidoya taştı