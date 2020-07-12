Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2)

ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteyner de kalan işçiler kendilerini dışarı attı, güvenli bölgeye sığındı. Şantiyedeki sel anları cep telefonu kamerasının görüntülerine yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-07-12 22:19:27
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.