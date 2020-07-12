Artvin-Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı (2)

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ŞANTİYEYİ SU BASTI; O ANLAR KAMERADA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteyner de kalan işçiler kendilerini dışarı attı, güvenli bölgeye sığındı. Şantiyedeki sel anları cep telefonu kamerasının görüntülerine yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-07-12 22:19:27



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