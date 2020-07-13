Artvin- Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı: 1 ölü (3)

VALİ: SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
OTOMOBİL SELDE SÜRÜKLENDİ
Yusufeli'nde sağanak sonrası derenin yola taşması sonucu bir otomobil sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı. Görüntü açısından çıkan sürüklenen otomobile ne olduğu ise bilinmiyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-07-13 00:07:41
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