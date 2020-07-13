Artvin'de selde kaybolan 3 kişiye ulaşıldı

Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişiye ulaşıldı.
Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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