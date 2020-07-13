Artvin Valiliğinden sel felaketi ile ilgili açıklama

Artvin Valiliği, sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "12 Temmuz 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında ArtvinErzurum karayolunda meydana gelen heyelan/sel sonrasında Yusufeli Baraj inşaatı çalışanı Musa Taşdemir (59) kendi aracı ile seyir halinde iken sel/heyelan anında aracından inerek olay mahallinden uzaklaşmak istemiş, ancak sele kapılması sonrasında yaralı olarak şirket çalışanları tarafından kurtarılmış ve işletme doktoru tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine sevk edilirken ambulansta yolda hayatını kaybetmiştir. Heyelan sonucu ArtvinErzurum Devlet Karayolu 57. kilometresi Su Kavuşumu1 Tüneli noktasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, halen yol açma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca dün akşam saatlerinde YusufeliDemirkent köyünden Mustafa Sönmaz (53) ile eşi Müşerref (49) ve çocukları Salih’in (16) içinde bulunduğu 08 YC 813 plakalı araçtan haber alınamadığının öğrenilmesi üzerine söz konusu bölgede arama kurtarma köpek unsurları, AFAD ve şantiye yetkililerince derhal arama/kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Yürütülen arama/kurtarma faaliyetleri esnasında 13 Temmuz 2020 günü saat 13.30 sıralarında şantiye arazisi içindeki toprak yığınları altında kayıp 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araca ulaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelmiş olup, adli tahkikat sürdürülmektedir. Heyelan sonrası şantiye alanı içerisinde çok sayıda özel şahıslara ait araçlar ile şantiyeye ait iş makinası/araçlar sele kapılarak toprak altında kalmıştır. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait, gerekse işletmeye ait iş makinalarıyla yol açma ve enkaz altındaki araçların tahliye çalışmalarına devam edilmektedir. Bölgemizde yağışların yer yer devam etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın meteorolojiden yapılan uyarılar konusunda hassas olmaları önem taşımaktadır" denildi.

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