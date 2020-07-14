Sel ve heyelanın vurduğu Artvin´de, hasar tespit çalışması (2)

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KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan ArtvinErzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli

2020-07-14 09:11:27



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