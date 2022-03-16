Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin merkez ve bağlı köyler olmak üzere Şavşat ve Murgul ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.