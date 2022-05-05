Artvin'e mayısta kar yağdı



Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde dün gece kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı her iki ilçede bazı araçlar yollarda kaldı, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara göç edenler zor anlar yaşadı. Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

'BEKLENMEDİK BİR KAR YAĞIŞI VAR'

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, beklenmedik kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla yüksek rakımlı köylerimizde çiftçilerimiz ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız biraz zor durumda kaldı. Bu köylerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Sorunları olanların sorunlarını anında gideriyoruz. Şu an çok önemli bir olumsuzluk yaşayan, sıkıntı çeken vatandaşımız yoktur" dedi.

Ardanuç ilçesine bağlı Kapıköy'de yaşayan Ergin Usta, "Bu bölgede kardeşimle birlikte çok geniş çaplı büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Aniden bastıran kar bizi tekrar kış hazırlıklarına çevirdi. Baharı görmüşken kış geri geldi. İnşallah fazla sürmez" diye konuştu.

Şavşat´ın Çavdarlı köyünde oturan Siyaset Altun ise "Dün ekinlerimizi ektik. Bugün beklenmedik bir kar yağdı. Ürünlerimizin akıbeti ne olur bilmiyoruz. Artık mevsimler değişti. Yıllardır bu mevsimde kar görmedim" ifadelerini kullandı.

Şavşat Kafkas Arısı Bal Üreticileri Derneği Başkanı Temel Şimşek de "Yüksek köylerimizde kar yağışına maruz kalan arıcılarımız, arıları ve bal konusunda zarar gördüler. Yetkililerimizin bu konuda bir çalışma yapacaklarına inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2022-05-05 15:01:47



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