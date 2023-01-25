Artvin Muratlı Barajı'nda su sporları şenliği

İHA

Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy köyünde 2005 yılında hizmete giren Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), su sporları etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kaymakamlık tarafından baraj gölü üzerinde düzenlenen "Su Sporları Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci, durgun su kanosu, su kayağı, su yatağı, tekne turu gibi etkinliklere katıldı.

Güvenlik amacıyla 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinliğe, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Belediye Başkanı Ercan Orhan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Contarlı, Artvin'in güzelliklerini öğrencilerle buluşturmak için bu tarz şenlikler düzenlediklerini söyledi.

"BU YIL İLK KEZ DÜZENLEDİK"

Artvin'in doğa cenneti bir il olduğunu vurgulayan Contalı, "Geleneksel hale getireceğimiz etkinliğin ilkini Karşı Köy Baral Gövdesi üzerinde kış ortasında düzenledik ve gelecek yıl da temmuz ayında devamı olacak. Barajlar şehri Artvin'de bu fırsatı değerlendirmek isteyerek bu yıl ilk kez su sporları şenliği düzenledik" dedi.

Karşı Köy Muhtarı Mehmet Kocaman ise, "Su sporunun yapıldığı alanda çay fabrikamız ile evlerimiz vardı. Yaklaşık 2 bin aile barınıyordu. Şimdi su sporları ile doğa ve sporseverlerin yeni adresi Karşı Köy Muratlı Barajı gövdesi ve etrafındaki doğası oldu" ifadelerini kullandı.