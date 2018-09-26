Arzum Onan'dan anlamlı heykel

Cif ülkemizde kadınlardan ev hayatındaki beklentilerin ağırlığını ortaya koymak için bir dijital bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma kadınlara atfedilen sorumlulukların ağırlıklı olarak ev işleriyle ilgili olduğunu gösterdi. İnternette yapılan aramalardan yola çıkan çalışmada incelenen içeriklerin yüzde 77’sinde ev işleri kadının sorumluluğu olarak ifade edildi.

Sonuçlar doğrultusunda “Hepimizin Elinde” adını verdiği farkındalık projesi hayata geçirildi. Projede ev işlerinin aile içinde paylaşıldığında, kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılabileceği belirtildi. Bu amaçla da Arzum Onan ile işbirliği yapıldı.

Arzum Onan, “Projenin toplumsal cinsiyet eşitliğini merkezine alması, ürünün de bu söylemi üstlenmesi çok önemli. Bu üslubun bir heykel formunda buluşması bana keyif veriyor. Şu sıralar yürüttüğüm ikinci kişisel sergimin temasının da kadın olduğunu düşünürsek bu buluşma benim için ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

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