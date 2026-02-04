Arzum Onan'dan aşk pozu
Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan'la karlar altında verdiği romantik pozla aşkını sosyal medyada gözler önüne serdi
Ünlü oyuncu Arzum Onan, 1996 yılında meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2000 yılında Can Aslantuğ adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. İkili, 27 yıl süren evliliklerini ise 2023 yılında tek celsede ve dostça sonlandırmışlardı.
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ
Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arzum Onan, son sosyal medya paylaşımıyla aşkını açıkça ortaya koydu.
Orkan Özkan-Arzum Onan
Onan'ın, Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan ile bir süredir ilişki yaşadığı biliniyordu. İkili, 2024 yılında ilk kez birlikte görüntülenmiş, ancak ilişkilerini kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmişti. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan Arzum Onan’ın, sevgilisi Orkan Özkan'ı sık sık ABD'de ziyaret ettiği öğrenilmişti.
Bugüne kadar ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Arzum Onan, son olarak Instagram hesabından sevgilisi Orkan Özkan’la birlikte bir paylaşım yaptı. Karlar altında verdikleri romantik pozla dikkat çeken Onan, bu paylaşımla aşkını adeta cümle âleme ilan etti.