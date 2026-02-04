Arzum Onan'dan aşk pozu

Güngören'de evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Murat Dilsiz (48)'in kızı E.D. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. E.D.'nin itirafları sonrası anne Eylem Dilsiz ve ablası Rojin Dilsiz gözaltına alınıp tutuklandı. İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Roj... Daha Fazla Göster

Güngören'de evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Murat Dilsiz (48)'in kızı E.D. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. E.D.'nin itirafları sonrası anne Eylem Dilsiz ve ablası Rojin Dilsiz gözaltına alınıp tutuklandı. İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. (DHA) Daha Az Göster