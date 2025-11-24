Habertürk
        Arzum Onan: Kandırıldım, geçmişte travmam var

        1993'te hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna yanıt verdi

        Giriş: 24.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:14
        "Kandırıldım, geçmişte travmam var"
        16 yıl sonra 'Bi Umut' adlı sinemaya dönen Arzum Onan, katıldığı bir programda estetikle ilgili sorulara yanıt verdi.

        52 yaşındaki Arzum Onan, "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna; "Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı ama hareketsiz görünümü sevmediğim için artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kalıcı oldu. Erimedi, geçmedi. Kandırıldım" yanıtını verdi.

        "KORKUYORUM"

        İşlemin beklediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle yüzüne yeniden bir müdahalede bulunmaktan kaçındığını ifade eden Arzum Onan; "O yüzden geçmişte travmam var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum" dedi.

        Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği, 2023'te sona erdi. Boşanma davasının sonunda adliyeden el ele çıkmıştı.

        Arzum Onan, bu yıl Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisi Özkan ile gizlice evlendiği iddialarını; "Evlenmiş olsam çıkar açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" sözleriyle yalanlamıştı. Onan; "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok, evlilik düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.

