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Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Arzum yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 10 Aralık 2020’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kökleri 1966’ya dayanan Arzum’un yolculuğu hakkında bilgi veren Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20.000’in üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz” dedi.

2013'TE ORTAK OLDU

2013’te Arzum ortağı olan SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi. Faralyalı şu bilgileri verdi:

“SDA International ile birlikte, 2013’te elektrikli küçük ev aletleri sektörünün önde gelen üreticilerinden Arzum Elektrikli Ev Aletleri şirketinin ortağı olduk. Arzum’la ortaklık dönemimizde de şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum”.

Arzum CEO’su Mete Zadil de basın toplantısında yaptığı konuşmada Arzum’un başarılarının temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge’ye verilen önemin yanı sıra Yönetim Kurulunun tam desteğiyle sağlam bir strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Deloitte tarafından “En İyi Yönetilen Şirket” ödülünü almamızın ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket yönetimi temelde kaynak yönetimidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum’da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik. Kârımızı son beş yılda her yıl artırarak ilerledik. Bugüne dek hep, kârlılık odaklı stratejimiz çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdik. Şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ait olan ürünlerin oranını yükselttik, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli bir etkisi oldu. İlk 3’te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde performansımızı aynı hızda devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergiledik, ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam hasılat içerisindeki payını arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarımızı artırdık.”

CİROSU YÜZDE 37.7 ARTTI

Verilen bilgiye göre Arzum’un hasılatı; 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönemde 316.2 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 37.7’lik bir artışla 435.3 milyon TL’ye ulaştı.

Halka arzda Arzum Ev Aletleri'nin sermayesinin yüzde 41.3'üne karşılık gelen 13.3 milyon nominal değerli hisse 15.5 ile 17

lira aralığından halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 1.99 milyon lira nominal değerli hisse de ek satış kapsamında satılabilecek. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 47.51'e yükselecek.

Ek satışın gerçekleşmesi halinde halka arz edilen kısmın değeri 237 milyon lira ile 260 milyon lira arasında değişecek. Halka arzda şirketin sermayesinin yüzde 47.51 payı bulunan SDA International SARL'a ait paylar satılacak. SDA International'ın tamamı ise Mediterra Capital Partners'ın işlettiği fona ait. Arzum'un yüzde 51'i ise Kolbaşı ailesine ait.