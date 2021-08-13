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Haberler Gündem 3. Sayfa Asansör faciası göz göre göre gelmiş! - Haberler
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Tekirdağ'daki asansör faciası göz göre göre gelmiş!

Tekirdağ'da teyzesi tarafından kabinden çıkarılırken asansörün aniden hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkışan bebek arabasından, 6 metre yükseklikten boşluğa düşen 40 günlük Avzem Ada Karaşal yaşamını yitirdi. Feci olayın ardından asansör denetimi ve bakımı tekrar gündeme geldi. Habertürk TV'ye konuşan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı, "Görüyoruz ki asansör kapıları tam kapanmadan kabin hareket ediyor. Demek ki ya sensörler çalışmıyor ya da emniyet elemanları devre dışı bırakılmış ya da bozulmuş" dedi

Asansör faciası göz göre göre gelmiş! - Haberler
Asansör faciası göz göre göre gelmiş!
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HABERTURK.COM

Olay, pazartesi günü Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. 3'üncü katta oturan 2 çocuk annesi ev kadını Gülperi Karaşal (34), 40 günlük kızı Avzem Ada Karaşal, 4 yaşındaki kızı ve kız kardeşiyle çarşıya gitmek için evden çıkıp binadaki asansöre bindi.

Asansör zemin kata gelince Gülperi Karaşal, büyük kızıyla indi. Bu sırada Karaşal´ın kız kardeşi, Avzem Ada´nın içinde bulunduğu bebek arabasını itip kabinden çıkarırken, asansör, kapısı açık halde yukarı hareket etti. Durumu fark eden Gülperi Karaşal, bebeğini yakalamak için hamle yaptı, ancak başarılı olamadı. Avzem bebeğin içinde bulunduğu bebek arabası kabin ile duvar arasına sıkıştı. Bu sırada Avzem Bebek, arabadan yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı olarak kurtardığı Avzem bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA FARK EDİLİYOR"

Habertürk TV'ye konuşan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı ise, "Görüyoruz ki asansör kapıları tam kapanmadan kabin hareket ediyor. Demek ki ya sensörler çalışmıyor ya da emniyet elemanları devre dışı bırakılmış ya da bozulmuş" dedi.

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Asansörler belediyelerin ve idari kuruluşların anlaşacağı bir A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda bir kez denetlenir. Denetim raporu yöneticiye ve belediyeye verilir. Burada 4 tane sonuç vardır. Kırmızı etiketli asansör güvensizdir ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. 'Sarı' etiketlide sorunlar vardır demektir. 'Mavi' etiket az sorunlu bir asansördür. Binilebilir ama eksiklerinin giderilmesi gerekir. 'Yeşil' etiket sorunsuz bir asansör demektir. Demek ki kırmızı ve sarı etiket görünce asla binmemeliyiz. Bir de bakım sözleşmesinin yapıldığı bir firma var. Yöneticiler bunlarla anlaşır. Bakım da ayda bir kez yapılmalı. Burada yöneticiler bence en sorumlu kişilerdir. Sorunlu asansörleri bence asla çalıştırmamalılar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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