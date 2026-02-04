Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oryantal; "Yeni projelerimiz var. Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde" dedi.

Asena, İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına katılmasıyla ilgili de konuştu. 25 yıl sonra Tatlıses ile barışan Asena; "Canım milletim çok espritüel. Birkaç tanesinde yerlere yattım. İnsanlar, komik videolar hazırlamış. Çok güldük. Z kuşağı da beni tanıdı, biraz değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı. Bana neler attılar, hangi birisini paylaşayım bilemedim" diyerek gülümsedi.

Asena, 25 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programının kadrolu oryantaliydi.

Asena, teklifin 'İbo Show'un yapımcısından geldiğini söyleyerek; "Birebir Polat (Yağcı) beyle görüştüm, teklif onun üzerinden geldi " dedi.

Asena, basın mensuplarının, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna ise "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" diyerek, kimseye küs olmadığını belirtti.