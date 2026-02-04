Asena'dan, İbrahim Tatlıses açıklaması: Hesapları kapattım
Asena, 25 yıl küs kaldığı İbrahim Tatlıses ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Asena, barışmayla ilgili sorulara; "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim, yüklerimden arınmak ve hesapları kapatmaktı" şeklinde cevap verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oryantal; "Yeni projelerimiz var. Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde" dedi.
Asena, İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına katılmasıyla ilgili de konuştu. 25 yıl sonra Tatlıses ile barışan Asena; "Canım milletim çok espritüel. Birkaç tanesinde yerlere yattım. İnsanlar, komik videolar hazırlamış. Çok güldük. Z kuşağı da beni tanıdı, biraz değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı. Bana neler attılar, hangi birisini paylaşayım bilemedim" diyerek gülümsedi.Asena, 25 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programının kadrolu oryantaliydi.
Asena, teklifin 'İbo Show'un yapımcısından geldiğini söyleyerek; "Birebir Polat (Yağcı) beyle görüştüm, teklif onun üzerinden geldi " dedi.
Asena, basın mensuplarının, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna ise "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" diyerek, kimseye küs olmadığını belirtti.
Ardından alışveriş merkezinde Yıldız Tilbe ile karşılaşan Asena; "Yıldız'ımla denk geldik" dedi.
Yıldız Tilbe ise 'İbo Show'un yılbaşı programında Bülent Ersoy'un elmaslarını incelemesi hakkında; "O diva, orijinaldir. Divamız çakma takmaz diye düşünüyorum" dedi.
Makyajsız görünen ikiliden Yıldız Tilbe; "İkimiz de hortladık geldik" diyerek espri yaptı. Ardından Tilbe yeni saçları hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı; "Beğendiniz mi? Değişik oldu. Birkaç hafta sonra çıkaracağız" diyerek, gülümsedi.