        Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

        Yıllar önce Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci gündemde aratılan isimler yer aldı. Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulunmasıyla gündeme geldi. İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle çıkan Asena Keskinci, çocuk yaşlarından itibaren oyunculuk yapıyor. Peki Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

        Giriş: 20.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 20.11.2025 - 13:36
        Asena Keskinci hayatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmasının ardından gündem oldu. Peki Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

        ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

        Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

        Asena Keskinci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'dir. Annesi ise Ayşe Keskinci'dir.

        İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle çıkan Asena Keskinci, çocuk yaşlarından itibaren dikkat çeken oyunculuk performası ile adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin akıllara kazınan en büyük rolü ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri.

        Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Diziler:

        Yadigar (2004)

        Aliye - Zeynep Ebir (2005)

        Hırsız Polis - Kiraz (2005-2007)

        Parmaklıklar Ardında (2007)

        Bez Bebek - Yağmur (2007-2010)

        Yol Arkadaşım - Sedef (2008)

        Köstebekgiller - Pelin (2010-2014)

        Dedemin Dolabı (2012)

        Bir Aşk Hikayesi - Ece (2014)

        Masumiyet - Hande Hancı (2021)

        Adı Sevgi - Gülendam Aydan (2022)

        Ah Nerede - Burçak Abalı (2022)

        Asena Keskinci'nin Oynadığı Filmler:

        Aşk Tesadüfleri Sever - Genç Deniz (2011)

        Köstebekgiller: Perili Orman - Pelin (2015)

        Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı - Pelin (2016)

        Arapsaçı - Damla (2018)

        Ahlat Ağacı - Yasemin (2018)

        Keman Ağıtları - Sefer (2020)

        Eklenti (2021)

        Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol - Nazlı (2022)

        Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler - Hediye (2022)

        Bağlantı Hatası - Eylül (2025)

