Asena Keskinci kimdir? Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Asena Keskinci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'dir. Annesi ise Ayşe Keskinci'dir.

İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle çıkan Asena Keskinci, çocuk yaşlarından itibaren dikkat çeken oyunculuk performası ile adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin akıllara kazınan en büyük rolü ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri.