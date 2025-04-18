Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Asena Tuğal ve Ekin Türkmen'in tercihi halk plajları; "Artık paralık plaj yok" - Magazin haberleri

        Asena Tuğal ile Ekin Türkmen'in tercihi halk plajları

        Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, ücretli plajlara karşı olduklarını ifade edip, halk plajlarını tercih ettiklerini dile getirdi; "Artık paralı plaj yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık paralı plaj yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Türkmen; "Hava güzel diye oturmak istedik. Arada buluşuyoruz zaten buralarda... Biz yakın arkadaşız, en son geçen hafta da görüşmüştük" dedi.

        "GİRİŞ ÜCRETLERİ ÇOK YÜKSEK"

        Asena Tuğal ile Ekin Türkmen, yaz aylarının yaklaşmasıyla tatil planlarıyla ilgili tatil bölgesi tercihleri hakkında konuştu. Anlaşılan o ki Tuğal da Türkmen de özel mekânların plajlarının pahalılığından yana bir hayli dertli. Artık halk plajlarını tercih ettiklerini dile getirdiler.

        REKLAM

        Ekin Türkmen, bu konuda; "Yıllardır gidemedim, bu sene artık Gümüşlük'e gitmek istiyorum. Çeşme'ye hiç gitmiyorum. Zaten mekânların plajları çok pahalı, giriş ücretleri çok yüksek. Kur üzerinden... Ben vermem o kadar paraları. Tercih etmiyorum oraları. Urla'ya gidiyorum."

        "PARALI PLAJ OLAYINA KARŞIYIM"

        Tatil bölgesi olarak İzmir'i tercih ettiğini söyleyen Asena Tuğal ise "Ben İzmir'e gidiyorum, ailem de orada... Oradan başka bir yere gitmiyorum ama ben her zaman kamuya açık alanları tercih ediyorum. Paralı plaj olayına karşıyım. Halkın denize gireceği yerlerin istila edilmesi durumunun karşısındayım. En güzeli halk plajı zaten, temiz yerler de var" diye konuştu.

        Asena Tuğal, geçmiş yıllarda özel mekânların plajlarını tercih ediyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asena tuğal
        #ekin türkmen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı