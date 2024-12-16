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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret 2. toplantı bitti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında neler oldu, asgari ücret için rakam verildi mi? Asgari ücrette son durum

        Asgari ücret 2. toplantısı bitti! Bu toplantıda rakam açıklandı mı?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların merakla beklediği görüşmeler kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücretin belirleneceği pazarlık sürecinde önemli bir adım daha atılırken, toplantı sonrasında arka arkaya açıklamalar geldi. Peki, ikinci toplantıda hangi başlıklar ele alındı ve herhangi bir rakam açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:42
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün bir kez daha toplandı ve 2. görüşmesini gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği asgari ücret pazarlığı sonrasında arka arkaya açıklamalar geldi. Peki, Asgari Ücret Komisyonu 2. toplantısında neler oldu, rakam paylaşıldı mı?

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISINI YAPTI

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi.

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        TÜRK İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN AĞAR'DAN AÇIKLAMALAR

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu;

        Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlama masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli.

        Rakamı işveren temsilcilerinden açıklamalarını istedik ancak rakam açıklanmadı.

        Toplu iş sözleşmesi müzakere masası ancak asgari ücret pazarlık masası değil. Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, sonuçta bir yere gelinir. Anlaşılamadığında greve kadar yolumuz var o yüzden orada rakam teklifi veriyoruz.

        Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler.

        Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum.

        3. toplantı öncesi bir rakamın belirlenmesini yine bekliyoruz. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyorlar. Biz rakam açıklayınca bunun altında kalırız. Biz para veren taraf değiliz.

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        ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı.

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        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20, 25, 30, 35, 40 ZAM GELİRSE NE OLUR?

        Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

        Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

        Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

        Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

        Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KAÇ KEZ TOPLANACAK?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplamda 4 kez toplanacak.

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