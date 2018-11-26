Asgari ücret zammı yılbaşı yaklaştıkça işçiler tarafındanheyecan içerisinde araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret zammı, yılbaşı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı ile yapılan pazarlıklar sonucu belli olacak. Peki, asgari ücret zammı 2019 ne kadar olacak? İşte tahmini asgari ücret zam oranı...

ENFLASYON ORANI

Asgari ücret zammı enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekim ayında Topyekün Mücadele kampanyasına rağmen yüzde 2.67 arttı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. 9 Ekim'de yıl sonuna kadar enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu pek çok ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim yapılmasını içeren kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşarak 2003 haziran ayından beri en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Enflasyon oranı dikkate alındığı asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde ortalama zam oranları şöyle:

Net asagari ücret: Bin 920 Lira

Bürüt asgari ücret: 2 bin 400 Lira

(Not: Yukarıdaki rakamlar asgari ücret zammının yüzde 20 olması durumunda geçerli olacaktır)

ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?

Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ