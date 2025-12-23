Asgari ücret 3. toplantı tarihi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını ne zaman yapacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi belli oldu. İki görüşmeyi ardından bırakan Komisyon, son toplantıda da bir rakam açıklamadı. Kritik bir süreç olarak ilerleyen asgari ücret görüşmelerinin, 4. toplantıda tamamlanarak, yeni yılda geçerli olacak rakamın açıklanması bekleniyor. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI YAPILDI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te yapıldı ve toplantı 1,5 saat sürdü.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları Komisyonla paylaştı.
TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'E ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026'da uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı öncesi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Işıkhan, HAK-İŞ'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerine ilişkin sosyal diyalogları sürdürdüklerini dile getirdi.
Atalay ve Arslan'ın kendisine aktardığı verileri, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ileteceğini belirten Işıkhan, "Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım." diye konuştu.
TÜRK-İŞ YİNE KATILMADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı saat 14.00’te gerçekleştirildi. Ancak Türk-İş ilk toplantıda olduğu gibi bugün de komisyona katılmayacağını açıklamıştı.
Bugün TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.
TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.
Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.
Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:
"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."
İKİNCİ TOPLANTIDAN SONRA BİR RAKAM KONUŞULDU MU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısının sona ermesinden sonra bu toplantıda da herhangi bir rakam kamuoyu ile paylaşılmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında, "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 23 Aralık 2025 bugün saat 18.00'de gerçekleştirecek.
Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINDA NELER OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te toplandı.
Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır" denildi.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.