TÜRK-İŞ YİNE KATILMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı saat 14.00’te gerçekleştirildi. Ancak Türk-İş ilk toplantıda olduğu gibi bugün de komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

Bugün TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.

Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."