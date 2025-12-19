Bakan Işıkhan'dan açıklama: Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret zammını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. İkinci toplantının sona ermesinin ardından, asgari ücret üçüncü toplantı tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman?" İşte 2026 Ocak asgari ücretin belirleneceği tarih...
Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Genellikle 3. toplantıda belirlenen asgari ücret, uzlaşılamaması durumunda 4. toplantının ardından açıklanıyor. Asgari ücret 2025 yılı için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Peki, "Asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret 3. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihine ilişkin resmi bir açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesinin ardından, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı. TÜRK-İŞ'in kararında bir değişiklik yok. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak. Rakamlar belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. Rakamlar komisyonda değerlendiriliyor. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.