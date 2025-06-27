Asgari ücret zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, genellikle ortak bir karara bağlanarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında açıklanmaktadır. Hatırlanacağı üzere ocak ayında, asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Peki, "Asgari ücrete ara zam var mı? 2025 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...