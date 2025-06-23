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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA TEMMUZ 2025! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Haziran ayında son haftaya girilirken, temmuzda asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği milyonlarca çalışan tarafından araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Bilindiği üzere ocak ayında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı. Peki, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" İşte 2025 Temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 19:23 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:35
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        Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Normal şartlarda yılda bir kez ocak ayında zam yapılan asgari ücrete, enflasyon verileri doğrultusunda zaman zaman temmuz ayında da ara zam yapılabiliyor. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret ara zammında son durum...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

        “ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?

        Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.

        Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

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        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        ASGARİ ÜCRET NEDİR?

        Çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz.

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        YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

        Yıl Net asgari ücret (TL)
        2025 22.104
        2024 17.002
        2023 (Temmuz-Aralık) 11.402
        2023 (Ocak-Haziran) 8.506
        2022 (Temmuz-Aralık) 5.500
        2022 (Ocak-Haziran) 4.253
        2021 2.833
        2020 2.324
        2019 2.020
        2018 1.603
        2017 1.404
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