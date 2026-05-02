Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusu son dönemin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Asgari ücret zammı normal şartlar altındı ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle zaman zaman yılın ikinci döneminde asgari ücrete ara zam yapılıyor. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2026 asgari ücret ara zam olacak mı, sorusunun yanıtı...
Asgari ücret ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında asgari ücret brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Yılın ikinci zam dönemi yaklaşırken, asgari ücrete ar zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2026 OCAK?
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 223 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.