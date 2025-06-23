TÜRK İŞ: YOKSULLUK SINIRI 81 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Türk-İş, mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL'ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL'ye, Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 32.463,07 TL 'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre Mayıs 2025 itibariyle Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.