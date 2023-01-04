DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR

İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak, işverenleri yararlanacak.