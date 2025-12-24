BRÜT VE NET 2026 ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya yükseldi.

SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL oldu.