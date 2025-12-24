2026 Asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? Bakan Işıkhan açıkladı! İşte zamlı asgari ücret desteği tutarı
Asgari ücret desteği 2026 tutarı, asgari ücret zammı sonrası araştırılan kalemlerden biri oldu. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken, yeni asgari ücret desteği tutarı da netleşti. Peki, zamlı asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...
‘’Yeni asgari ücret desteği ne kadar oldu?’’ sorusu asgari ücret zammı sonrası yanıt buldu. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteği de artış yaşadı. Peki, asgari ücret desteği 2026 ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı!
BRÜT VE NET 2026 ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı.
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya yükseldi.
SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2026 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de artış yaşadı.
Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret desteği 1000 TL’den 1.270 TL’ye yükseldi.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Bu destekten, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, prim borcu bulunmayan işverenler yararlanacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:
Özel sektör işyeri işvereni olmak,
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.