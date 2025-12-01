Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2026 Asgari ücret ne kadar olacak?
Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kamuoyunda zam oranına dair tartışmalar devam ederken; tahminler yüzde 20 ile 30 arasında değişiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Komisyondan, hem çalışanlarımızın refahını artıracak hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam kapasitesini koruyacak dengeli bir seviyenin çıkacağına inanıyorum." dedi. Ancak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, bu seneki görüşmelere katılmayacağını açıkladı. İşte, asgari ücret zammında son durum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları gündemdeki yerini korurken, 2026 yılı için artış oranının yüzde 20 ile 30 arasında olacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ortak bir akılla uzlaşmaya varılacağına inandığını ifade etti. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, muhtemel zam tablosu ile net ve brüt asgari ücret tahminleri
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor ancak henüz kesin tarih belirlenmedi.
2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yeni düzenleme olmazsa, biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız, 24-12'de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadan yürüyeceğiz" dedi.
"ASGARİ ÜCRETLİ, EMEKLİ ÇOK ZOR DURUMDA"
Atalay, asgari ücretli çalışanın ve emeklinin zor durumda olduğunu ifade ederek, "Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak, onun meselesini ülke gündemine taşımamak gibi bir düşüncemiz yok. Asgari ücretli bizim örgütlü işçimiz gibi hepsi bizim üyemiz ve kardeşimiz. Biz öyle bakıyoruz meseleye ama Bakan beye geçen hafta ifade ettik. Bu yönetmenlik değişmezse biz aynı noktadayız, buraya katılmıyoruz. Asgari ücretin problemini, sorunlarını her gün, her yerde söylemeye devam ederiz. Bir an evvel bir yönetmenlik değişirse yine bu kurulu toplarız. Başkanlar kurulundan alacağımız karara göre hareket ederiz. İmkan olsa bizim dışımızdan sendikalarda bu işin içinde olsun hiçbir mahsuru yok. Biz asgari ücretliyle oturduk buraya. Enflasyonun yüzde 45 olduğu bir ortamda Yüksek Hakem Kurulu yüzde 8 veriyor, bunun neresi demokratik? Önümüze bir an evvel adil, demokratik bir yapı getirsinler. Şu anda asgari ücretli, emekli çok zor durumda. TÜRK-İŞ ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
BİR AÇIKLAMA DA HAK-İŞ'TEN GELDİ
HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen "HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi amacıyla HAK-İŞ Genel Merkezinde program düzenlendi.
Gündemdeki asgari ücretle ilgili tartışmalara da değinen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak, 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini dile getirdi.
Komisyonun yapısının sağlıklı olmadığını dile getiren Arslan, "Her yıl tekrar edilen bir tiyatro var. Bu tiyatroda rol alan bir kısım aktörler var, rollerini oynuyorlar. Yılın sonunda asgari ücret belirleniyor. Aynı tartışmalar devam ediyor. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret çıkarmak mümkün değil. O nedenle tartıştığımız şeyi, önce yapısal olarak bir tartışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Komisyonun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi çağrısında bulunan Arslan, "TÜRK-İŞin geçen yıl Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız demesi bence tarihi bir olaydır. TÜRK-İŞ'in 50 sene sonra bizim noktamıza gelmiş olmasından mutluyuz. TÜRK-İŞin dün de Başkanlar Kurulunda almış olduğu kararı çok sağlıklı ve yerinde buluyoruz. Evet, bu Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla yola devam edemeyiz." diye konuştu.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.