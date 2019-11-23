2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Şeklindeki sorular milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık tarihinde yeni yılda Asgari ücret zammını belirleyecek ve Bakanlık ile pazarlığa girecek. 2019 yılında asgari ücret aylık brüt 2.558.40 TL, aylık net 2.02,90 TL günlük brüt 85,28 TL olarak belirlenmişti. Şimdi gözler 2020 yılı asgari ücretin ne kadar olacağında...

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.558,40 SGK PRİMİ% 14 358,18 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 25,58 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 134,32 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88 DAMGA VERGİSİ% 0,759 19,42 KESİNTİLER TOPLAMI 537,50 NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.558,40 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 396,55 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 51,17 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.006,12

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

AGİ NE KADAR 2019?

Bu durumda 2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, Evli eşi çalışmayan 230,22 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL oldu.