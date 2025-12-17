Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı için geri sayım başladı: 2. toplantıda asgari ücret belli olur mu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın, ikinci kez görüşmek için bir araya gelecek. TÜRK-İŞ'in katılımı beklenmezken, ikinci toplantıda asgari ücrete dair bir rakamın gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2. toplantıda asgari ücret belli olur mu? 2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? İşte, son gelişmeler
Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Yarın ikinci kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na TÜRK-İŞ'in katılması beklenmezken; 'ikinci toplantıda asgari ücret belli olur mu?' sorusu gündeme geldi. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, 2. toplantıda asgari ücret belli olur mu?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te toplandı.
Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır" denildi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.
Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTIDA BELLİ OLUR MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki ikinci toplantıya katılması beklenmeyen Türk-İş'in son anda kararını değiştirip değiştirmeyeceğine yönelik "Yarın da ikinci toplantısı gerçekleşecek. Süreç devam ediyor bu süreç içerisinde sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz" dedi.
Yarın gerçekleşecek toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam konuşulup konuşulmayacağına dair soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Rakam için çok erken tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.