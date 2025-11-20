Işıkhan, 2025-2028 dönemini kapsayan ulusal istihdam stratejisi ve sendikalaşma oranlarına ilişkin, "2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseltildi; böylece, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Bu sene de aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" değerlendirmesinde bulundu.