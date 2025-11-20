Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta, takvim belli mi?
Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret toplantı tarihi için geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu toplantısında, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek zam görüşmesi yapacak. Asgari ücret, enflasyon rakamlarını başta olmak üzere bazı kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir. Peki, asgari ücret Tespit Komisyon toplantısı ne zaman, saat kaçta, toplantı takvim belli mi? İşte, detaylar
Asgari ücret zammı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren ara zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şimdi gözler Asgari ücret toplantı tarihinde. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, asgari ücret tespit komisyon toplantısı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, TESPİT KOMİSYONU HANGİ TARİHTE TOPLANACAK?
Asgari ücret 2026 toplantıları her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanacak.
Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi henüz belli olmadı. 2024 yılında ilk toplantı 10 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 27 Aralık'ta asgari ücret tutarını duyurmuştu. Bu yıl da gözler ilk toplantı için aralık ayının 2. haftasında olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl öncesi yapacağı toplantılarla, brüt ve net asgari ücret zam oranını netlik kazanacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDE OLUŞUR?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrası 2026 yılında uygulanacak Asgari ücret zammı belli olacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplanacağını belirterek, "Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Işıkhan, 2025-2028 dönemini kapsayan ulusal istihdam stratejisi ve sendikalaşma oranlarına ilişkin, "2013 yılında yüzde 9,21 seviyelerinde olan işçi sendikalaşma oranı 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselmiştir. Kamu görevlilerinde ise 2002 yılında yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı 2025 yılında yüzde 76,88 seviyelerine çıkmıştır. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücret net 22 bin 104 liraya yükseltildi; böylece, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Bu sene de aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" değerlendirmesinde bulundu.