Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Yapılan son dakika açıklaması, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne kadar olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek

TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir.

REKLAM

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.