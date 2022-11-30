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Asgari ücret zammı için kritik hafta başlıyor! En düşük asgari ücret zam tahmini

Asgari ücret zammı için kritik haftaya giriliyor. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yüksek ihtimalle haftaya Çarşamba günü yapılacak. Öte yandan asgari ücret zammında alt sınır da yine haftaya Pazartesi günü açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte netleşmiş olacak. İşte asgari ücret zammında son tahminler...

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Haftaya Pazartesi günü asgari ücret zammı için alt sınır olan 5 aylık enflasyon farkı toplamı Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Öte yandan 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı da yüksek ihtimalle yine haftaya Çarşamba günü toplanacak. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yüzde 50 zam ihtimaline kapıları kapattı. İşte asgari ücret zammı tahminleri...
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ NETLEŞTİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayının ilk haftasında başlayacağını söyeleyen Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI

    Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Akkol, son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurguladı. Üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

    “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

    Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak. 

    Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek. 

    Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Kritik haftaya giriliyor! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

    2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor. 

    Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.

 

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