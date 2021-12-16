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Asgari ücret zammı ne zaman maaşa yansır 2022? Hangi ay geçerli?

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Asgari ücret 2022 en alt 4.253,40 TL olarak açıklandı. Peki, Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansır? İşte 2022 asgari ücret zammının hangi ay yansıyacağı hakkında...

Asgari ücret zammı ne zaman maaşa yansır 2022? Hangi ay geçerli?

Yeni asgari ücretin hangi aydan itibaren geçerli olacağı araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan 2022 Asgari ücrete geçen yıla göre %50 seviyesinde zam yapıldığını duyurdu. Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman, hangi ay geçerli olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Toplantıları Aralık ayında yapılan asgari ücretin zamlı tutarının Şubat ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Ocak ayı maaşlarını da 2021 asgari ücret tutarında alacak olan işçilere Şubat ayından itibaren yeni asgari ücrete göre ödeme yapılacak.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret zammını kamuoyu ile paylaştı. Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak açıklandı.

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