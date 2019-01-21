Asgari ve AGİ ücreti ne kadar oldu? Bekar ve evli AGİ ücreti kaç TL? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Aralık 2018'in son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Sendikalar asgari ücrete gelecek zammı belirlemek için 4 kez toplandı. Değerlendirmeler sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı asgari ücrete yapılan zammı açıklamıştı. Akabinde AGİ ücreti de belli olmuş oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde bir önceki yıla göre yüzde 26.05 artışla 2,020 TL olarak belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre asgari ücret brüt 2,558 TL, net 2,020 TL olarak belirlendi... Asgari ücret geçen yıla göre yüzde 26.05 arttı" dedi.

AGİ NE KADAR OLDU? BEKAR VE EVLİ AGİ ÜCRETLERİ



AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir.

Bekar bir işçi için 191 lira 88 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) işçi için 230 lira 26 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 259 lira 4 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 287 lira 82 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 326 lira 20 kuruş.

Öte yandan, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2019'da 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak.