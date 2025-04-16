Ashley St. Clair, 15 milyon doları kabul etmedi

Elon Musk, bir kez daha babalık iddiasıyla gündemde... Yazar Ashley St. Clair, şubat ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve babasının Elon Musk olduğunu açıklamıştı.

ÇOCUĞUN ADI AÇIKLANDI

Mahkeme belgelerinde çocuğundan 'R.S.C.' olarak bahseden Ashley St. Clair, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada bebeğin adının Romulus St. Clair olduğunu duyurdu ve çeşitli iddialarda bulundu.

Ashley St. Clair’in söylediğine göre; Elon Musk, bu çocuğu kamuoyuna açıkça kabul etmese de, yapılan DNA testi, Musk ile bebek arasında %99,9999 oranında bir genetik eşleşme olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç, taraflar arasında hukuki sürecin başlamasına neden oldu.

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15 MİLYON DOLARLIK SESSİZLİK TEKLİFİ

Elon Musk'ın servet yöneticisi Jared Birchall, Ashley St. Clair'e, babalık iddialarının gizli kalması karşılığında 15 milyon dolar ve aylık 100 bin dolar teklif etti. İddiaya göre; Musk'ın diğer çocuklarının anneleriyle de benzer anlaşmalar yapılmıştı.

"OĞLUMUN GİZLİ BİR HAYAT SÜRMESİNİ İSTEMİYORUM" Ancak Ashley St. Clair; "Oğlumun gizli bir hayat sürmesini istemiyorum" diyerek bu teklifi reddetti. St. Clair, Aralık ayında Birchall ile yaptığı telefon görüşmesinde, çocuğunun sır gibi saklanmasını istemediğini açıkça belirtti. Buna karşılık Birchall, Elon Musk'ın "iyi kalpli ve cömert" biri olduğunu söylerken, yasal süreçlerin kadınlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. MUSK'IN DOĞUM TALEPLERİNE KARŞI ÇIKTI Ashley St. Clair, Musk’ın doğuma dair özel taleplerde bulunduğunu da açıkladı. Musk, doğumun sezaryenle gerçekleştirilmesini ve bebeğe sünnet yapılmamasını istedi. Bunun nedenini ise 'sezaryen doğumun beyin gelişimini olumlu etkilediğine' inanmasıyla açıkladı. Ancak Yahudi inancına sahip olan St. Clair, doğal doğumu tercih ettiğini ve bu talepleri kabul etmediğini belirtti. Sadece Musk’ın adının doğum belgesinde yer almamasını kabul ettiğini söyledi. REKLAM "KIYAMETTEN ÖNCE LEJYON SEVİYESİNE ULAŞMAMIZ GEREKECEK"

Elon Musk’ın, Ashley St. Clair’in hamileliği sırasında daha fazla çocuk sahibi olma planlarından da söz ettiği ortaya çıktı. Musk, mesajlarında; "Kıyametten önce lejyon seviyesine ulaşmak için taşıyıcı anneler kullanmamız gerekecek" ifadelerini kullandı. Daha önce de sık sık dünya nüfusunun azalmasının insanlık için tehdit oluşturduğunu savunan Musk, çocuk sahibi olmayı bir tür 'medeniyet görevi' olarak tanımlamıştı. GİZLİ KALAN ÇOCUKLAR İDDİASI Elon Musk’ın bilinen dört farklı kadından birçok çocuğu bulunuyor. Ancak çevresindekilere göre, kamuoyunun bilmediği başka çocukları da var ve Musk bu bilgilerin gizli kalması için büyük servetini kullanıyor. MADDİ DESTEK ALMADIĞI İÇİN OTOMOBİLİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI Ashley St. Clair, çocuğun tüm bakımını tek başına üstlendiğini, bugüne kadar Musk’tan hiçbir maddi destek almadığını ve geçimini sağlamak için Tesla marka aracını bile satmak zorunda kaldığını belirtti.