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Haberler Dünya Aşı karşıtı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak
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Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak

Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 11 yaşındaki kızına koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi

Aşı karşıtı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak
Aşı karşıtı Bolsonaro, kızına da aşı yaptırmayacak
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Reuters

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuklara koronavirüs aşısının gerekli olduğuna ilişkin yeterli
kanıt olmadığını söyleyerek 11 yaşındaki kızına aşı yaptırmayacağını açıkladı.

Brezilya’da çocuklar için aşılama programı geçen ay onaylanmıştı. Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Bolsonaro, "Umarım yargının müdahalesi olmaz. Kendi kızım aşı olmayacak" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Marcelo Querioga geçen hafta, çocuklarda koronavirüs aşısının doktor onayıyla yapılması gerektiğini belirterek, aşının gerekli olacağı kadar Covid ölümü yaşanmadığını savunmuştu.

Hükümetin yayınladığı raporda, 5 ila 11 yaşlarındaki 301 çocuğun koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Ayrıca Bolsonaro, ekim ayında kendisinin de aşı olmayacağını söylemişti.

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