Bazıları geçmişin tozlu sayfaları arasından çıkıp geldi, bazıları henüz kendi tarihlerini yazmaya yeni başladı. Ortak noktaları ise aynı: Her biri hayal etti, çalıştı, ne olursa olsun pes etmedi ve başardı. Kimi toplumsal önyargıları yıkmış, kimi fiziksel engellerin üstesinden gelmiş; hem birbirinden zeki hem de birbirinden başarılı doktorlar, öğretmenler, mucitler, sporcular, yazarlar, savaş kahramanları, bilim insanları…



Aralarında Müzeyyen Senar, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi isimlerin yer aldığı Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden yüz olağanüstü kadının olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını konu edinen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler ile Türkiye’den 100 olağanüstü kadının masalı anlatılıyor.



Hep kitap, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler kitabının yaratıcıları Ümran Özbalcı, Ayşegül Gürsel, kahramanlarından bilgisayar programcısı Elif Eda Güneş, aktivist Deniz Çevikus, illüstratör Merve Ergenoğlu ve eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ile Instagram hesabında 21.00’de yapacağı canlı yayın ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayacak.