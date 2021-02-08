İbadetlerle ile ilgili kafaları karıştıran sorulara en güvenilir yanıtları Diyanet tarafından öğrenmek mümkün. Üç ayların ve korona virüs aşılamalarının yaklaşması ile birlikte "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırılmaya başlandı.

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Cevap: Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.