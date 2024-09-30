Aşık olmak, birini sevmek hepsinin temelinde bu hormon var: Oksitosin nedir?
Oksitosin, yalnızca doğumu kolaylaştıran bir hormon olarak değil, aynı zamanda sevgi, bağlılık ve mutluluğun temel taşlarından biri olarak bilinir. "Aşk hormonu" lakabını taşıyan bu güçlü bileşen, dokunma, sarılma ve hatta müzikle salınarak ruh halimizi iyileştirebilir. Peki oksitosin vücudumuzda nasıl çalışır ve seviyelerini nasıl artırabiliriz?
Sevgi, güven ve huzur hissi denince akla gelen ilk hormonlardan biri oksitosindir. Vücudumuzda sosyal bağ kurmamıza yardımcı olan bu hormon, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Sarılmak, egzersiz yapmak ve müzik dinlemek gibi basit eylemlerle oksitosin seviyelerimizi nasıl artırabileceğimizi keşfedin!
OSKİTOSİN NEDİR?
Oksitosin, hipotalamusta üretilen ve hipofiz bezi tarafından kana salınan bir hormondur. Doğum sürecini kolaylaştırması nedeniyle “aşk hormonu” ya da “aşk ilacı” olarak bilinir. Endorfin ve serotonin gibi, vücutta olumlu duyguların oluşmasına katkıda bulunur.
OSKİTOSİN NE İŞE YARAR?
Oksitosin, rahim kaslarının kasılmasını ve prostaglandin üretimini artırarak doğumu hızlandırır. Ayrıca, bebek doğduktan sonra sütün memedeki kanallardan meme ucuna taşınmasını sağlar ve anne-bebek bağının kurulmasına yardımcı olur.
"SARILMA HORMONU" OLARAK DA ANILIYOR!
Cinsellik ve aşık olma gibi durumlarda da oksitosin salınımı artar, bu yüzden “sarılma hormonu” lakabını almıştır.
RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELERDİR?
Oksitosinin stres ve kaygıyı azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, oksitosin şu sosyal davranışları olumlu etkileyebilir: rahatlama, güven ve genel psikolojik istikrar.
OKSİTOSİN SEVİYELERİ NASIL KONTROL EDİLİR?
Oksitosin üretimi pozitif bir geri besleme döngüsüyle kontrol edilir. Örneğin, yeni doğan bebek emdiğinde meme ucundaki mekanoreseptörler aktive olur, bu da beyinde daha fazla oksitosin salınmasına yol açar. Böylece sütün memeye inmesi sağlanır.
OKSİTOSİN NASIL ARTIRILIR?
Düşük oksitosin seviyeleri, doğum sonrası depresyon da dahil olmak üzere depresyon semptomlarıyla ilişkilendirilmiştir. Oksitosinin burun spreyi veya hap olarak verilmesi üzerine araştırmalar devam etse de, sonuçlar şimdilik sınırlıdır. Bunun sebebi, oksitosinin kan-beyin bariyerini geçmesinin zor olmasıdır.
Oksitosini doğal yollarla artırmanın en etkili yollarından biri egzersizdir. Yüksek yoğunluklu egzersizlerin ardından oksitosin seviyelerinde artış gözlemlenmiştir. Müzik, özellikle grup halinde şarkı söyleme, bu hormonun salınımını artırabilir.
Kaynak: Harvard Health