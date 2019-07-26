Aşıklar Şehri filmi oyuncuları kimler? Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Romantik dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Aşıklar Şehri filminin detayları...

AŞIKLAR ŞEHİR FİLMİ KONUSU

Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİ OYUNCULARI