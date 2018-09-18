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Aşırı sağcı İngiliz politikacı, Peygamber'e hakaret etti

İngiltere'nin aşırı sağcı partisi UKIP'in lideri Gerard Batten’ın katıldığı Müslüman karşıtı gösteride Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği ortaya çıktı

18.09.2018 - 14:16 | Güncelleme: AA

İngiltere'nin aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Gerard Batten’ın, katıldığı Müslüman karşıtı gösteride Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği ortaya çıktı. İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Batten, cumartesi ülkenin kuzey doğusundaki Sunderland kentinde aşırı sağ eğilimli futbol taraftarlarının oluşturduğu Demokratik Futbol Gençler Birliği (DFLA) tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.

AŞIRI SAĞCI 3 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre gösteride yaptığı konuşmada İslam karşıtı ifadeler kullanan Batten, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren açıklamalarda bulundu. Sunderland’deki eylemde aşırı sağcı göstericiler, kendileri ile ırkçılık karşıtı eylemcilerden oluşan bir grup arasında güvenlik bariyeri kuran polisle çatışmaya girerken, çıkan olaylarda 3 aşırı sağcı gösterici de gözaltına alındı.

İSLAM KARŞITI HOLİGANLAR...

Öte yandan Batten’ın Sundrland'deki gösteriye katılmasını değerlendiren eski UKIP lideri Nigel Farage, “Batten arkadaşlarını dikkatli seçmeli. Bu tür gruplar bütün bir dini hedef alıyorlar, bundan kaygılanıyorum” ifadelerini kullandı. Futbol Gençler Birliği adı altında, İslam karşıtı bir holigan tarafından kurulan DFLA, ırkçı açıklama ve eylemlerinin tepki çekmesinin ardından adına “demokratik” sıfatını eklemişti. UKIP lideri Batten kısa süre önce İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı aşırı sağ örgütün eski lideri ve PEGIDA’nın İngiltere şubesinin kurucusu Tommy Robinson’ı partiye üye olmaya davet etmişti.

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