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Tarihi saate PVC kaplama!

Bursa'da, 1905 yılında 'kesme taş'tan inşa edilen 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi'nde, son yapılan restorasyonda PVC kaplama kullanılması tepki çekti. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, saat kulesinin 6'ncı katının kesme taş yerine beyaz PVC ile kaplanmasına tepki göstererek, "Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi

25.10.2018 - 08:43 | Güncelleme: DHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yakınında yer alan park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, 1900'lü yıllarda yıkıldı. Saat kulesi, 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edildi. 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı kulenin tamamında kesme taş kullanıldı. Ahşap merdivenle çıkılan kulenin her katının cephesinde, dikdörtgen bir pencere yer alıyor.

PVC KULLANILMASI TEPKİYE NEDEN OLDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan tarihi kulede son yapılan restorasyon çalışmasında PVC kaplama kullanıldı. Kulenin 6'ncı katı, PVC ile kaplandı. Kulede tarihi dokuyu bozan beyaz PVC, tepkilere neden oldu.

MİMARLAR ODASI BAŞKANI: PVC BİZLERİ ÜZÜYOR

DHA'da yer alan habere göre Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, tarihi kulenin 6'ncı katının da normalde kesme taştan yapıldığını söyleyerek, "Bu kısım kulenin eski fotoğraflarında mevcut. Normalde kesme taştan inşa edilmiş kısımda şimdi PVC kaplama yer alıyor. Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi.

"IŞIKLANDIRMAYLA DA İLGİLİ SIKINTILAR VAR"

Saat kulesinde gerekli düzeltmenin yapılacağına inandıklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu: "Biz bu düzeltmenin bu yıl içinde yapılmasını bekliyorduk. Şimdi bu restorasyonun 2019 bütçe planları kapsamında yer aldığını öğrendik. Yapı içinde ahşap karkas kısımda da sıkıntı var. Işıklandırma ile ilgili bazı sıkıntılar var. Bizlerin ricası bu tarz değerlerin korunması. Bu bölge aynı zamanda Arkeopark bölgesi. Burası yan tarafta bulunan Bitinya galerileriyle ciddi şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmasıyla birlikte, Heykel ve Ulucami´ye bağlandığımız bir bölge. O yüzden kurumların süreçleri hızlandırmalarını rica ediyoruz."

TURİSTLERDEN TEPKİ

Antalya'dan Bursa'ya ziyarete gelen Mehmet Şahin ise tarihi yapının üst kısmındaki kaplamanın kötü bir görüntü oluşturduğunu söyleyerek, "Bursa'nın tarihi yerleri çok fazla. Ancak burada saat kulesinde dikkatimi çeken şey yukarıdaki plastikler. Çok kötü görünüyor. Ayrıca, o saatin olduğu kısım taş olması gerekiyor. Çünkü Çorum'da, Ankara'daki saat kulelerinde hepsi taş. Tarihi dokuların bozulduğunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum" dedi.

RESTORASYON PROJESİ HAZIR

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kulede tepki çeken restorasyonun yıllar önce park içindeki işletme sahipleri tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Belediyemizce saat kulesine ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak koruma kurulu onayı alınmıştır. Önümüzdeki yıl yatırım programı ve kurul onaylı projeler doğrultusunda aslına uygun olarak restorasyon uygulamalarına başlanması planlanıyor" denildi.

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