Asistans hizmetine teknoloji katacak

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Türkiye'de asistans hizmetleri sunan şirketler arasına yeni bir oyuncu dahil oldu. Alpha Assistance isimli şirketin, teknolojik altyapısıyla pazarda farklılaşmaya çalışacağı kaydedildi.

Özellikle otomotiv sektöründe verilen asistans hizmetlerinde birtakım yeniliklere ihtiyaç olduğunu ve halen dijital çağın gereksinimlerinin yeterince karşılanamadığını belirten Alpha Assistance Genel Müdürü Özgür Tezer, "Çalışmalarımız ile sektöre yenilikler getirecek ve hem sigorta şirketlerinin hem de tüketicinin iş yükünü azaltacağız. Dijital dünyanın sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanıp tüketicilerin en çok önem verdiği konulardan biri olan hızlı çözümleri üreteceğiz. Böylelikle verdiğimiz hizmetlere kolayca sahip olan insanların hayatlarını kolaylaştıracağız” dedi.

Yeni kurulan Alpha Assistance’ın Türkiye’de her noktada haftanın 7 günü 24 saat hasar ve yardım ihbarlarını alarak hizmet vereceğini de söyleyen Tezer, "Pandemi süreci birçok iş modelinde zorunlu değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Otomotiv ve sigortacılık sektörleri ise bu sürecin kazanan tarafları oldular. Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması, sigortacılık sektöründe hasar oranlarının düşmesi ve yeni poliçe modellerinin eklenmesi ile karlılık tırmanışa geçti. Bu gibi durumlar yeni yatırımların yapılmasına da olanak sağlıyor" diye konuştu.

Günümüz insanlarının hizmet anlayışı çerçevesinde hız kavramının ilk sırayı aldığını da sözlerine ekleyen Alpha Assistance Genel Müdürü Özgür Tezer, araç kaza ihbarının en kısa sürede alınarak olay yerine gidecek çekicinin atanması ve varışının online takip edilebilmesi gibi tüm hizmetlerin dakikliğinin, müşteri memnuniyetine doğrudan etki ettiğini belirterek, "Müşterilerimizin hasar ihbarlarını aldığımız andan itibaren müşteri-çekici sürücüsü-servis ve sigorta şirketi olarak tüm hizmeti tek bir sistem üzerinden takip edebilecekleri bir yapı oluşturduk. Müşterimiz tek bir link ile çekicinin konumunu harita üzerinden takip edebilecek, kendisine ulaşma süresini görebilecek, aracının hangi servise çekileceğini bilecek ve tüm bu taraflar da her an birbirlerinden haberdar olacak. Sigorta şirketlerinin hasar sorgulamalarını da insansız bir hale getirecek, müşteri şikayetlerini takip edip yönetebilecek dijital çözümleri üreterek iş ortaklarımızın kullanımına sunacağız. Amacımız tüm tarafların memnun olacağı, hızlı ve maliyeti düşük uygulamalar ile hizmet sağlamak" bilgisini paylaştı.