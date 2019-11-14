Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 11. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Diziye dahil olan usta oyuncu Selim Bayraktar’ın karakteriyle merak uyandırdığı ve “Aynı anasızlık, aynı babasızlık, aynı çaresizlik. Tek çareniz, çaresizliğiniz!” sözleriyle Ada ve Yusuf’u birbirine benzettiği tanıtımda iki aşığın hasretle sarıldığı anlar izleyicileri duygulandırıyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalân, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden oldu. Nalân korkuyla Çiçek’i bırakıp kaçarken, pansiyona gelen Ada ve Yusuf, Çiçek’i bulup apar topar hastaneye götürdü. Hemen ameliyata alınan Çiçek’in durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye geldi. Çiçek hastanede ölüm kalım savaşı verirken Nalân, Mert’ten kendisini kurtarmak için istediği yardımı alamadı.

Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgâr’ın bir an önce Ada’ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiledi. Ada’ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgâr’ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için Salih’in iş teklifini kabul ederek, harekete geçti. Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanan Rüzgâr, Ada’nın Yusuf’u görmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yusuf ve Salih teslimata gitti; patlayan silahlar ise heyecanı yükseltti. Gözlerini açan Çiçek’in her şeyi anlatmasından korkan Nalan, Çiçek’e zarar verecek miydi?

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.