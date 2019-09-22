Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Mustafa’nın yere yığılmasıyla şoka giren Ada, ona yardım etmeye çalışırken İsmail’in engeliyle karşılaşıyor. Ada, o sırada eve gelen Yusuf’u, “Ben iyiyim. Sen beni merak etme!” sözleriyle uzaklaştırmaya çalışırken Yusuf, Ada’dan vazgeçmeyeceğinin sinyallerini veriyor. “Ada şimdi ne yapacak?” sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Nagehan ve Rüzgar’la birlikte Ada’yı, Mustafa ve İsmail’in elinden kurtardı. Hayatına Ada’yla devam etmek isteyen ve onu sevdiğini itiraf eden Yusuf, Nalan’dan ayrılmak istedi fakat Nalan bunu kabullenemedi. İstanbul’da var olma savaşı veren Ada ise kendine yeni bir ev bulmak için harekete geçti.

Ada, Sumru ve Yusuf’un yardımıyla kendine bir ev bulup, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvarken, İsmail Ada’yı aramaya devam etti. Yengesini yanına almak isteyen Ada adresini onunla paylaşınca İsmail oyuna tekrar dahil oldu ve Ada’ya ulaştı. İsmail’i gizlice takip eden Mustafa’nın da beklediği fırsat önüne geldi. Eve geldiğinde Mustafa’yı karşısında bulan Ada, boğuşma sırasında Mustafa’nın elindeki silahın ateş almasıyla neye uğradığını şaşırdı. O sırada her şeyden habersiz eve gelen Yusuf ise Nalan’ın durumunun ağır olduğu haberini aldı.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.